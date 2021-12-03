36歲《模范棒棒堂》出身的小煜（楊奇煜）先前參加《全明星運動會》翻紅，2019年底他宣布和護理師正妹女友言兒閃婚，今年初兩人生下一子Mujo，沒想到昨(2日)小煜驚喜宣布二胎報到，且太太已經懷孕6個月，預產期是明年4月，至於性別，夫妻倆先保密。

小煜今年初升格當爸，分享好消息時透露因妻子知道他很怕血，堅持不讓小煜進產房，但生完後小煜便立刻關心太太情況，笑說：「因為進去很久，快50分鐘，才知道她10分鐘就生完，其他時間都在自拍」，而小煜兒子Mujo遺傳了老爸的帥氣挺鼻，讓小煜自豪：「真的跟我太像了，怕他以後太帥，我跟他說他永遠是這個家的第二帥。」

言兒當媽後依舊維持好身材。（圖／翻攝自panaiyen IG）

小煜先前錄《全明星運動會》時不慎受傷，導致前十字韌帶和左邊韌帶斷裂，只好退賽休養，後來還被醫生警告若不正視開刀問題，恐會導致右腳殘廢，他才急忙進醫院動手術，傷癒之後，上月初《全明星運動會》第三季公布邀請名單，賀軍翔、王子、陳勢安等人都在名單上，小煜也正式回歸，讓網友又驚又喜，引發討論。

小煜發文。（圖／翻攝自yangchiyu IG）

昨小煜進一步公布喜訊，原來是太太言兒懷了第二胎，但他用兩種顏色的愛心暗示仍不知道性別，他接受《NOWNEWS》專訪時也表示本來沒這麼快計畫生第二胎，且因兩人現在都忙，言兒也無法像懷大兒子時每周到婦產科報導，至於二寶性別，小煜賣關子說會等大兒子1月生日時再戳氣球公告。