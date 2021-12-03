東南亞最大叫車服務及餐飲外送業者Grab，透過與「特殊目的收購公司」（SPAC）合併方式，2日在那斯達克上市，成為在美上市市值最高的東南亞企業。但股價上市首日卻暴跌逾20％。

Grab在2日盤初飆漲21％至13.29美元，但很快就由紅翻黑，最低暴跌至8.13美元。終場重挫20.5％收8.75美元。

專家認為Grab上市首日暴跌，除了其目前尚未獲利，第三季營收年跌9％等不利因素外，Omicron變種病毒擴散和新冠疫情有捲土重來之勢，讓人擔心會打擊其業務發展。

但Grab執行長陳炳耀說，公司股價漲跌對他沒有影響，因為他隔天仍然如常工作。

Grab在4月宣布與美國特殊目的收購公司Altimeter Growth Capital合併，規模達400億美元，創全球最大規模SPAC收購案。

成立9年的Grab是新加坡公司，目前在8個國家約465個城市經營包括美食外送、行動付款、數位金融及線上保險等業務。