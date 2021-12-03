在元宇宙題材持續發酵下，台股11月表現強勁，今年漲幅超過三成，居各市場之冠，美股則持續受經濟數據表現強勁激勵而維持高檔，半導體、軟體、零售、居家修繕等領漲，飯店、賭彩、能源等類股則受到Omicron新變種病毒疫情擔憂影響而重挫，美國股票型基金11月小跌、表現居次，東歐股市同樣受到油價大跌而表現疲弱，跌幅高達11.75%，是所有市場中表現最差。

觀察主要國家通膨數據持續上升，全球通膨預期高漲，美國10年期平衡通膨率也維持高檔，黃金基金受惠抗通膨題材而上漲0.34％，在產業型基金中表現居前。油價因美國主導的釋出戰備儲油、Omicron變種病毒擴散引發需求放緩擔憂等因素影響而重挫，能源股表現居末。新型變種病毒也引發市場的恐慌情緒，連帶讓避險資金湧向美債而使殖利率大幅下滑，金融股受此影響重跌。

富蘭克林證券投顧表示，儘管主要國家通膨維持高檔，但經理人對通膨風險的擔憂正在下滑，全球基金經理人認為通膨是最大尾端風險的比例大降至33％，並認為應採取更為積極的態度介入市場，現金配置比重降至4.4％，淨加碼股票比例則升至58％。其中淨加碼美股比例達29％、創2013年8月來最高，反映市場仍對美股較具信心。

展望後市，隨美國總統拜登的新一輪財政支出陸續通過並實施，基建、新能源、氣候變遷等相關概念股可望持續受惠，美國經濟的擴張也將持續支撐美股表現。尤其元宇宙商機點燃新一波科技熱潮，多家大廠也陸續投入相關產業布局，隨相關硬體設備逐步完善，可望加速虛擬世界趨勢發展，連帶受惠科技含量較多的美股和台股，建議應逐步布局相關題材以掌握時代新趨勢。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯指出，隨著經濟復甦，科技產業引領的數位化轉型將持續，樂觀看待科技產業投資前景。目前正處於消費者體驗科技主導的新零售模式和企業數位化轉型的開端，可預見在未來幾年，科技產業將有大量潛在的投資機會。現階段聚焦雲端平台、軟體即服務、電子商務、數位支付、AI、5G六大主軸，掌握數位轉型商機。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利認為，在全球朝淨零排放目標邁進，基礎建設產業在許多領域都扮演關鍵角色，將迎來數十年的成長週期，未來幾十年全球需要投資數兆美元，有助鞏固基礎建設公司的可允許報酬及股利水準，也將驅動這些基礎建設公司的資產規模成長。看好再生能源、公用事業，及開始轉型或促進轉型的能源或運輸基礎建設公司，將可優先受惠。