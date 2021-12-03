隨聯準會主席鮑爾被提名連任，加上美國通膨預期高漲，加快縮減購債步調聲量大，且市場預期升息將提前，推升美債殖利率走高、美元走強，債券基金普遍下跌，新興當地債基金受創最深，強勢貨幣計價的新興債基金也跟著跌，反觀波灣債表現最抗跌，凸顯區域結構性經濟改革題材、地緣政治風險降低，且與全球市場相關性較小，吸引越來越多投資目光。

富蘭克林證券投顧表示，新型Omicron變種病毒引發對經濟前景的不確定性，攪亂全球股市一池春水，資金拋售風險性資產並爭相轉進避險資產避險，但著眼全球流行病專家及疫苗公司，已積極展開疫苗對變種病毒有效性的研究，只要數據顯示疫苗或新冠口服藥有助降低重症死亡率，就可避免醫療體系再度崩潰，預期全球政府不致於重蹈大規模經濟封鎖導致經濟衰退的情境，有限度的防疫措施可能壓抑成長或遞延復甦時程，但同時也會讓聯準會等央行重新評估寬鬆政策退場的急迫性。

面臨短期不確定，投資布局宜保持謹慎，但無須過度悲觀，維持對風險性資產中長期展望正向看法，採取啞鈴策略同時布局防禦和成長型資產。考量通膨及利率上行風險仍高於經濟衰退風險，防禦配置建議首選高信評且具備改革題材的波灣債基金，或產業多元布局的美國平衡型基金，兼顧收益及類股輪動機會。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，相較於廣泛的新興市場債市，波灣債市投資機會勝出有三個原因，一是屬於高品質債市，當全球仍有很多不確定因素存在時，高品質債更能展現其投資吸引力。其次波灣政府提出正統和友善市場的政策架構，六國均有欲改善經濟結構的願景計畫正在執行，帶動產業多元發展和融資需求，乃顯著的利基。第三是超額報酬機會可尋，隨著越來越多企業參與債券發行，提供長期深耕該地的超額報酬機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，持續看好股票中長線優於債券的潛在回報機會，偏好風險性資產但採取較為溫和適中的資產配置策略，聚焦提供具吸引力的股利及股利持續成長機會的標的，包括醫療、公用事業及金融等產業，債券部位採取短存續期間及精選信用債市，並保留適度的現金部位以應對潛在波動，趁市場震盪時擇優加碼。