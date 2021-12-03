美國眾議院11月19日通過「重建美好未來（Build Back Better）」法案，內容包含應對氣候變化及學前教育補助等，總預算高達1.75兆美元（約新台幣48.7兆元），堪稱美國史上最大規模的對抗氣候變遷計畫，凸顯能源轉型商機投資商機可期。

富蘭克林華美投信表示，美眾院這次通過新法案，顯見成熟國家對氣候變遷、能源轉型等議題的重視，同時11月舉行的全球氣候峰會（COP26），近190國提出檢討實際行動方案，為希望及時控制全球暖化速度的關鍵會議。放眼全球各國，能源轉型也不再像過往的紙上談兵，具體作法與目標時程也漸趨明朗。

如歐盟於2021年7月提出「Fit for 55」計畫，從碳交易、交通運輸、再生能源使用等，以達成2030年溫室氣體排放量較1990年減少55％的目標，其中再生能源比例期望於2030年時提高至四成。美國提出2035年太陽能與風電能源占比提高至75％、2050年達90％的目標。新興國家繼大陸與俄羅斯宣示2060年碳中和目標後，印度也跟進宣布2070年淨零碳排方向，並希望2030年半數電力來自再生能源的目標。

富蘭克林華美投信指出，現今太陽能、風力發電成本已可與石化燃料匹敵，不再像過往一樣的昂貴，及多國積極投入氫能發展，伴隨經濟活動逐步正常化、能源價格上揚，從政府至企業端，皆可望重新聚焦能源轉型、加速行動。

以富蘭克林潔淨能源ETF（00899）為例，追蹤標普全球潔淨能源精選指數，聚焦產業相關度最高、流通市值最大的30家成熟市場掛牌企業，成分股經過碳足跡標準過濾、企業活動篩選，排除碳排放量過高及爭議性企業，預計可成為台灣首檔專注於潔淨能源主題的ETF，提供參與淨零碳排商機的新管道。