台中市府將在全市卅多所學校興建太陽能光電球場。（盧金足攝）

台市長盧秀燕3日在啟用惠文國小太陽光電球場時，還特別低下身指著天空向師生表示「你們看天空都是藍藍的」。（盧金足攝）

台中市南屯區惠文國小今日啟用太陽光電球場。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕強調，市府嚴格取締製造空汙的人，要求改善，利用綠電、太陽能發電製造更多電力，取代不好發電方式。（盧金足攝）

南屯區惠文國小今日舉行22周年校慶暨太陽光電球場落成啟用典禮。（盧金足攝）

台中市天空從灰濛濛，連日呈現藍天狀況，市長盧秀燕3日在啟用惠文國小太陽光電球場時，還特別低下身指著天空向師生表示「你們看天空都是藍藍的」，她強調，市府嚴格取締製造空污的人，要求改善，利用綠電、太陽能發電製造更多電力，取代不好的發電方式。

盧秀燕表示，製造空污的人，市府要嚴格取締要求改善，現在要運用綠電，台中市陽光充足，利用綠電、太陽能發電，可以製造更多的電力，取代不好的發電方式改善空污，球場屋頂推動太陽能計畫，第一所是豐原區豐田國小，第二所落成的太陽光電球場，就在惠文國小，全市預計三十多所學校興建太陽能球場。

南屯區惠文國小今日舉行22周年校慶暨太陽光電球場落成啟用典禮，盧秀燕市長、教育局副局長葉俊傑和市議員劉土州、張耀中、南屯區長林秋萬等人出席，祝福學校生日快樂，迎接不受天候影響的太陽光電球場。

盧秀燕市長表示，市府重視氣候變遷議題，為強化降溫減碳應變能力，積極推動光電三倍增計畫，透過生態環境的教育，將台中市發展成永續、健康且乾淨的城市。

由學校提供球場土地，廠商藉由售電所得於校內興建太陽能光電球場，以回饋金方式回饋學校，達到廠商、學校與環境綠能三贏局面，提供師生在雨天或天氣炎熱易中暑的情況下仍保有完善的運動學習空間，進行體育課程。

葉俊傑指出，光電球場設置後深獲好評，吸引多校派員參觀，結合民間設置，不僅能達到推動綠能減碳的目標，提供學生及社區民眾遮陽蔽雨的運動場所，為市庫節省開支。

台中是陽光城市，很多國小加入綠能發電，還機會賣電挹注學校經費的行列，惠文國小校長李源昇說，太陽光電球場結合綠電，打造綠能環境，不但有籃球、排球功能之外，兼具學生集合場地及社區緊急避難之功能，讓惠文國小的師生與來校運動的里民，感受市府對永續環境所做的努力。