林口警分局2日晚間22時起執行轄區治安場所掃蕩與超商安全維護，於21時起轄內部分區域因停電造成路燈及路口號誌無法正常運作，突如其來的停電亦造成民眾恐慌，為確保交通安全及安定民心，警方緊急出動警力前往各大路口指揮、疏導車輛，並查看轄內災情，維持穩定秩序，所幸期間並未發生事故，台電也緊急修復線路，於23時許恢復供電。

為確保交通安全及安定民心，林口警方緊急出動警力前往各大路口指揮、疏導車輛，並查看轄內災情，維持穩定秩序。(林口分局提供)

為確保交通安全及安定民心，林口警方緊急出動警力前往各大路口指揮、疏導車輛，並查看轄內災情，維持穩定秩序。(林口分局提供)

林口警透過迅速的警力支援，安定轄內秩序，除此也透過各項大數據分析轄區治安與交通的熱時、熱點，產出治安要點與重要段，實施區域性擴檢，以臨檢路檢交叉執行模式，有效掃蕩KTV、養生館、釣蝦場、汽車旅館等行業，期能強化治安，另針對街頭易有危險駕車及聚眾滋事的路段，亦規劃優勢警力，實施口袋式路檢，有效掃蕩街頭暴力，期望透過強悍執法，擴大打擊效能，壓制不法氣燄。另也加強夜間超商巡邏及安全維護，巡守時亦提醒店員注意自身安全，並與警方保持密切溝通管道，以便迅速通報突發事故。本次擴大臨檢期間共計查獲酒駕公共危險案3件3人、通緝犯2人、告發交通違規20件。

分局長陳忠龍表示，晚上適逢停電，造成部分區域路口號誌故障且有治安疑慮，因此緊急調派警力支援重要路口交管並責成轄區派出所強化停電區域內的巡邏密度與開啟警示燈，安定民心。而夜間超商安全維護亦是重中之重，以擴檢結合一般巡邏勤務，落實超商巡守，並擴大宣導大夜班店員應有安全意識，遇緊急事件應迅速脫離，透過手機下載APP「i Police 」可即時報案與定位，確保自身安全，希望透過縝密的勤務規劃與落實動態執行，營造更優質的治安與交通環境。