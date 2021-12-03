為幫助景氣儘快回到正軌，3日，經韓國國會批准，得以再追加3.3兆韓元後，使得總數高達607.7兆韓元，約5164.2億美元的2022年當地政府預算，再創歷史新高紀錄。

韓國這個最新年度的國家預算中，將比2021年的還要高出8.9%。其中，還沒有包括兩個遇緊急事件的追加預算。

與3個月前的提案相比，這次通過的預算共多增8.9兆韓元支出，包括2兆韓元用於幫助規模不大的韓企度可安度經營難關，以及1.4兆韓元用在抗疫的醫療相關方面。

不過，韓國國會也不是照單全收，也砍了一些總計5.6兆韓元的項目。

8月下旬，韓國政府2022年未經修正過的預算法案出爐，規模大概在604.4兆韓元。這次新年度預算案通過後，預計當地政府在2022年所背負的債務占GDP的比重正好一半，也創下新高負債紀錄。

根據韓國央行估算，GDP主要倚重晶片、智慧手機、汽車以及船隻的出口暢旺下，2021年可望有4%經濟成長。韓國政府雖已在過去3個多月陸續升息兩碼，但當地通膨屢創新高，預料2022年還會再調高利率。