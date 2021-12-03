中鋼(2002)第四季出貨穩定，營運可維持高檔。中鋼將在本月中旬將開出明年1月及明年第一季內銷盤價，目前市場預估開平低盤，但業界也看好農曆年後需求回溫，有利月盤產品價格反彈。

中鋼今年營運確定將創新高，股價低檔也吸引外資等法人買盤進駐，近期股價反彈。

中鋼本季以來出貨仍穩，累計10、11月出貨共計219.4萬噸，展望第四季，公司預期出貨量320~330萬噸，與第三季323萬噸大致持穩，加上平均銷售價格略增，第四季營收有機會再創高，獲利也可持穩高檔，今年營收及獲利均將創新高，明年的股息可期。

展望明年第一季鋼市，中鋼預計本月中旬開出明年1月及第一季內銷盤價，由於目前國際鋼價仍整理，加上12月中鋼熱軋LEEWAY(次雜級品)每噸續降1200元，因此預期中鋼明年1月及第一季內銷盤價開平低盤的機率較高。但隨著下游去化庫存將告一段落，需求回溫，業界估農曆年後鋼價有望重啟漲勢。

中鋼看鋼市市況為「短空長多」，隨著明年需求持續成長，鋼市明年展望仍正向；鋼價方面，在環保、煉鋼與運費墊高成本，鋼價欲小不易，市場預期鋼市多頭有望再延續2年。

中鋼認為，雖目前鋼價走疲，市場調整庫存中，鋼市多頭格局未改。世界鋼鐵協會（Worldsteel）預測，明年全球鋼鐵需求量將較今年成長2.2%，至18.96億噸。待疫情趨緩與各國陸續祭出基礎建設，用鋼需求回穩，對明年鋼市展望正向。

整體來看，明年鋼市需求穩健向上，鋼價在碳中和、供給趨緊、原料價格居高等情況下，仍具上升空間，明年農曆年後，鋼市價、量緩步上揚可期，中鋼、中鴻(2014)今年獲利均挑戰新高，明年高股利可期。

此外，燁輝(2023)、新光鋼(2031)等今年營運也都確立將創新高，明年的股利水準也可望明顯優於今年。