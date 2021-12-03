德國衛生單位周四在首都柏林市首次發現確診Omicron變種病毒的病患。而德國在前幾天已經於南部發現了數個Omicron病例。

柏林衛生官員Dilek Kalayci指出，已經發現幾例疑似有Omicron變異株的確診病例，讓該擁有360萬人口的德國第一大城添加不安氣氛。

Kalayci說，目前對這種新變種瞭解還不多，但由於傳播速度更快，感染率可能進一步飆升。「我的懇求是，減少接觸、保持距離、戴口罩」。

德國最早在上周六於南部巴伐利亞邦發現兩例Omicron變種病例。本周三也在西南部地區發現4人對Omicron病毒呈現陽性反應，雖然都是輕微症狀，但他們都是已經接種過兩劑疫苗者。

即將離任的總理梅克爾(Merkel)和接任者蕭茲(Scholz)周四一起與16個地方邦政府領導人商談，並且達成協議，禁止未接種疫苗者進入食品雜貨店、藥房、麵包店等重要的必要商店。

新措施還包括要求在國會立法，讓疫苗接種成為強制性。德國政府希望藉由強化的措施，防堵因Omicron病毒而加劇新冠病毒的感染率。德國目前接種率僅約70%，低於西歐部分國家。

德國在周四新增7.3萬名確診者，388名死亡人數。德國從2020年1月至今累計有近600萬人確診，10.2萬人死亡。