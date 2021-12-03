櫃買中心3日表示，為推廣創櫃板制度及提升創櫃板公司之知名度，櫃買中心帶領3家創櫃板公司參加由「數位時代」主辦之「2021 Meet Greater South」新創．創新．大南方，活動將於110年12月10日至11日兩天舉辦，地點在高雄展覽館北館，歡迎各界踴躍蒞臨參觀櫃買中心「創櫃新星主題專區」。

「2021 Meet Greater South」新創．創新．大南方活動今年首度於高雄舉辦，繼「2021 Meet Taipei」創新創業嘉年華展會順利落幕，數位時代移師至高雄舉辦大型新創企業展。櫃買中心自103年起已連續8年參加「Meet Taipei」，歷年參展活動均吸引眾多參觀人潮，今年為響應於南部舉辦大型展會以服務當地創新企業及創業生態系，櫃買中心偕3家以台南、高雄為營運所在地之創櫃板公司共同參展。

櫃買中心亦規劃設置「創櫃新星主題專區」，於主題專區設置諮詢服務人員，介紹創櫃板制度及輔導資源。本次共同參展的創櫃板公司各具特色，包括從事電玩遊戲軟體代理及電子商務平台開發之弘遠數位，研發及製造智慧型電動窗簾及系統之彬騰，及研發及製造太陽能發電系統及再生能源發電系統之牧陽能控。

此次活動邀集上百家新創企業參展，並邀請國內知名創投、創業服務、育成加速器及國內外知名媒體共襄盛舉，相信對創櫃板公司知名度及業務與資金媒合機會有所提升。藉由參加本展，櫃買中心期許能活絡南部地方創新能量，提供當地創新企業優質的創櫃板輔導資源。