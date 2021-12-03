AWS re:Invent今年適逢舉辦十週年，議程超過2千場次、吸引上萬人參與，其中，AWS GameDay是AWS所開發的基於團隊交互式學習的競賽活動，今年AWS GameDay的Quests Game競賽中，由來自台灣逢甲大學雲創學院培訓選手、明道中學資訊科高三學生陳軒立奪冠，軒立的成績不僅大幅領先第二名超過5000多分，更是場次參加者中唯一以學生身份與賽的選手。AWS香港暨台灣總經理王定愷表示，陳軒立作唯一一位高中生從多專業從業者中脫穎而出，突顯了台灣科技人才年輕化的趨勢。

王定愷表示，AWS會繼續攜手產、學、研各界，為台灣下一代IT和雲端人才提供最佳的雲端教育平台和資源，為企業提供各樣的雲端技能提升計畫。

AWS GameDay是AWS所開發的基於團隊交互式學習的競賽活動，為參與者提供一個於真實、遊戲化、無風險的環境演練他們所習得的AWS知識，從而促進團隊及參與者的雲端技能。今年首次推出個人挑戰，參賽者必須過關斬將，面對實戰情境解答20道Quests題目，涵蓋範疇包含了系統維運、混沌工程、資料分析、資訊安全、機器學習、災難備援、雲端架構優化等多樣化主題，且每道題目都是連鎖式實作，不僅全面考驗著參加者雲端服務的實務技能，更是世界技能競賽雲端運算職類所採用的平台。

陳軒立於2020年9月起參與由臺中市政府教育局、台中高工與逢甲大學雲創學院所辦理的臺中市雲端服務人才培訓計畫。在接觸AWS雲端科技的過去一年中，陳軒立陸續於2021年4月獲得第51屆全國技能競賽雲端運算職類中區分區技能競賽第三名、考取AWS Certified Cloud Practitioner雲端從業人員證照、6月考取AWS Certified Solutions Architect-Associate助理級架構師證照、10月獲第51屆全國技能競賽雲端運算職類第一名。

這次在AWS GameDay首場Quests Game賽事上獲得冠軍獎座，陳軒立表示內心充滿感謝，累積經驗的同時並與業界專家們交流，「真的非常過癮」。他表示，這是自己第一次到美國，學習雲端技也打開國際視野，希望能將這次的經驗與更多同學分享，一起認識雲端服務。

AWS表示，在台灣，AWS透過積極投入雲端人才的教育，從中等教育、高等教育、產業人才以及新創企業著手，透過AWS豐富的全球教育和培訓課程、多元化雲端人才培養體系、以及雲端生態圈夥伴緊密合作這三大優勢，強化本地雲端人才的根本實力，確保學校課程所學與產業需求一致，使學生能為未來雲端運算產業所需做好準備。