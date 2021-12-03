全球憂心通膨，但壽險與產險怕的不一樣。據保發中心研究，壽險擔心「停滯性通膨」，會讓經濟下滑、資金緊縮、民眾收入減少，造成資本市場走跌，消費者減少投保意願；而產險則害怕出現「社會性通膨」，即求償意識升高，加上重置成本提高，如責任險的「長尾風險」，一張保單就可能讓產險公司致命。

所謂「社會性通膨」，保發中心董事長桂先農解釋，產險雖多為一年期保單，但卻有「長尾風險」，即承保那年造成的事故或損失，隨著時代進步、求償意識升高，消費者日後才發現受損，要求賠償，但時間可能已經過多年，物價水準多半已上漲，若是賠償重置費用，例如大樓要打掉重新蓋過，或醫學確認某些物質造成使用者終身無法痊癒的傷害，損失就會超出產險公司承保時預期，如出現眾多消費者一起求償且判賠的案件，巨大的金額會讓一家產險公司倒閉。

2021年壽險及產險表現都極佳，保發中心預估壽險2021年稅後獲利可望破4千億元，但2022年則預估會獲利大衰退；產險前9月稅後獲利170億元已創同期及全年新高，全年可望再攀高，且2022年若沒有重大天災人禍，保發中心預估產險獲利仍會繼續成長。

但2022年能見度仍低，壽險擔心通膨若不是短期現象，若出現停滯性通膨，將代表經濟衰退，融資環境趨緊，資金減少，資本市場就不會像2021年一樣長期多頭，壽險投資收益就會衰退；失業率可能上升，民眾收入減少，投保意願亦會下降，壽險保費面臨衰退。

2021年前10月壽險續期保費已出現近14％的衰退，總保費亦可能衰退5％以上，2022年亦可能持續減少，則近年因為壽險保費成長，讓保險業資產占金融業總資產占比逐年拉高，2020年已逾36％，未來有可能增幅減速，甚至下跌，即重要程度會略受影響。

產險擔心通膨造成物價上漲，重置費用會提高，另外再保保費亦可能上升，更擔心的是消費者求償意識提升，或科技進步檢驗出過去食品或日用品造成人體傷害，屆時長尾風險或社會性通膨極可能出現。