解決保戶申請醫療險理賠的痛點，壽險公司想盡辦法。富邦人壽3日宣布，率先獨家與台北醫學大學附設醫院（北醫）合作，打造醫療保險理賠網，建置資料對接系統，即日起富壽的保戶在北醫就醫時，註冊為北醫附醫APP的會員，並同意授權醫療資料傳輸，即可對接富壽的APP、線上或行動理賠，保戶不用費心蒐集醫療單據，且可加速理賠。

各大壽險公司如國泰人壽、南山人壽、中國人壽、台灣人壽、新光人壽等也都陸續洽談自家合作醫院，進行醫療資料對接，希望做到保戶就醫免再付費申請醫療單據，就可申請醫療險理賠，甚至可現場用保險金抵繳醫療費用，保戶不用先付費，再申請理賠。

2021年台北市政府與壽險公會亦共同宣布，從5月3日起將建構「保險理賠醫起通」平台，首階段是北市聯合醫院、國泰、新光與萬芳醫院，及14家保險公司上線，保戶只要在此平台上醫院就醫，填寫資料交付同意書，並向平台上其中一家保險公司申請理賠後，平台上同一被保險人有投保的醫療險，都會同步啟動理賠。

壽險業者表示，目前保戶申請醫療險最大的痛點，就是投保醫療險很多張，不知哪些可理賠，還有要附上哪些單據才算完整；再者是住院身心可能都已是極大負擔，還要籌措現金，若有保單簡單抵付，將可減輕保戶的負擔。

富邦人壽表示，這次與北醫合作，建置資料傳輸對接系統，以結構化資料直接串接保戶就醫資料，免去保戶申請理賠時準備醫療單據的困擾，可提升理賠效率。

富壽強調其持續導入各項保險科技，強化理賠的迅速與便捷，目前已推出六大數位理賠服務，包括理賠保險金抵繳醫療費用、視訊理賠、保戶24小時線上理賠申請、業務員行動理賠系統，並銜接壽險公會的「理賠聯盟鏈」及「理賠醫起通」服務，讓保戶能夠用最便捷的方式申辦理賠，獲得迅速且及時的協助。