Omicron變異株因大量突變且傳染力恐更甚Delta株引發全球擔憂。一份最新大型研究顯示，無論追加哪一種牌子的COVID-19疫苗，都能提供強大保護力。

「紐約時報」與路透社報導，英國研究人員比較7種不同廠牌疫苗當追加針後，發現大部分都能誘發強大免疫反應，其中又以莫德納（Moderna）、輝瑞/BioNTech這2款mRNA疫苗誘發的反應最強。醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）今天刊出這份研究。

牛津大學統計學家佛維齊（Merryn Voysey）未參與這次的試驗，不過他說：「這些數據應為決策者所樂見，最重要的意義在於，有諸多出色選擇可供第3劑之用。」

● 滅活、次單位、mRNA 當追加劑都有效

研究的2878名志願受試者先前不是完整接種2劑輝瑞/BNT就是接種2劑AZ疫苗。研究人員以輝瑞/BNT、AZ、莫德納、嬌生（J&J）、Novaxax、CureVac、Valneva共7款疫苗作為加強針進行試驗。

除CureVac、Valneva這兩款目前未獲任何國家或組織緊急授權外，其他5款都至少獲得一些國家地區核准緊急使用。

德國藥廠CureVac所研發的mRNA疫苗因防護力未達世衛組織（WHO）所訂的50%門檻，今夏宣告研發失敗；法國藥廠Valneva則為滅活疫苗，原理與已獲世衛認證的2款中國疫苗科興（Sinovac）、國藥（Sinopharm）相同。

試驗另安排部分受試者接種腦膜炎疫苗作為對照組。

研究人員過4週後採集受試者的血液樣本，分析抗體濃度和能專門攻擊病毒感染的免疫T細胞水平。

● 追加輝瑞BNT、莫德納 誘發抗體顯著

結果顯示，接種7款疫苗產生的抗體與T細胞水平，全都高於接種腦膜炎者，但差別顯著。受試者追加Valneva後，抗體與T細胞水平只比對照組增加30%，而追加莫德納者則高出至少1000%。

研究發現追加劑有助於顯著誘發T細胞反應，同樣能有效對抗Beta與Delta變種，可在長期保護中發揮關鍵作用。

整體而言，大多數用於這次當成追加劑試驗的COVID-19疫苗，接種後都至少能提供90%免於確診的防護效果，只是追加輝瑞/BNT、莫德納這2款mRNA疫苗後，產生的抗體水平明顯較優。

● 科學家：第3劑不必非mRNA疫苗不可

不過科學家表示，試驗裡其他5款疫苗也能產生足夠保護力，人們在選擇追加施打時不應嫌棄。

這份研究的共同作者、南安普敦大學（University of Southampton）傳染病學家佛斯特（Saul Faust）說：「若所在地擁有我們這次試驗所用的任何一款疫苗，都可用於追加施打，均安全有效，無需在意是否為mRNA疫苗。」

康乃爾大學威爾醫學院（WCM）病毒學家摩爾（John Moore）未參與這項試驗，他也表示人們不應過度放大疫苗間的細微差異。

摩爾說：「這又不是在選美，非得以些微之差挑出后冠，選追加針不用如此斤斤計較。」他表示這份新研究可給公衛官員信心，敢於依便利性選擇更多不同疫苗供混打追加，加速覆蓋率。Novavax、嬌生疫苗只需一般冷藏溫度即可，不需像mRNA疫苗需較好的冷凍設備。