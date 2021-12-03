A JITTY POSTER FOR THE RECORD BREAKER pic.twitter.com/RXRqofvigk — Memphis Grizzlies (@memgrizz) December 3, 2021

就算主控莫蘭特受傷沒打，灰熊還是可以創下NBA史上最狂的贏球紀錄！靠著誇張的全隊9人得分上雙表現，灰熊3日在主場以152比79痛宰雷霆，高達73分的勝分一舉改寫NBA歷史紀錄，看來持續擺爛當中的雷霆，這下子真的擺爛過了頭！

NBA原本最多勝分紀錄，是在1991年12月18日騎士以148比80痛扁熱火，所創下的68分紀錄，沒想到相隔快滿20年之後，這項相當誇張的紀錄被灰熊一舉改寫，甚至還一口氣增加了5分，看來雷霆也要背負這個難堪紀錄很久了。

雷霆慘敗的主因，在於主力後衛亞歷山大因為進入腦震盪管理，短時間無法回到場上打球，剛拿單月西區最佳新秀的主控吉迪，也因感冒連兩場缺陣，在少了後場兩大主力之後，雷霆打得自然荒腔走板，上半場打完就落後36分，甚至最多落後到78分。

至於毫不手軟的灰熊，12名上場球員都有得分進帳，其中以傑倫傑克生27分最高，梅爾頓也有19分，阿達瑪18分、10籃板，柯查17分，迪昂布魯克斯、提爾曼、克拉克與卡爾佛各有11分；雷霆以托特15分最高，崔曼恩、傑若米與穆斯卡拉各有12分。