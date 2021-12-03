立委高嘉瑜遭到男友林秉樞囚禁與暴打震驚社會，高嘉瑜在記者會上曾說林的控制欲很強，會要求檢查手機。對此，自稱黑心律師的網紅楊律師在臉書發文，稱他先前臉書突然被高封鎖，當時不明所以，新聞爆發後和高聊起這件事，兩人均一致猜想是林「檢查」手機時認為有鬼，才擅自決定封鎖。

楊律師在臉書發文，稱11月11日晚間他寫了關於警察吃案的文章，內容涉及修法建議，他便在文章下方留言標記高嘉瑜，並寫下「不好意思，又TAG妳了，因為妳最漂亮」，高嘉瑜隨後回應，「人正真好」等。

楊律師說，他標記完高嘉瑜後去慢跑運動，回家卻發現臉書帳號被對方封鎖嚇了一跳，猜想自己可能冒犯到委員，便寫下一段澄清與道歉的文章，請共同認識的友人傳給委員，同時刪除留言串。

楊律師表示，在同月13日時，高嘉瑜主動傳訊息給他，並加了好友，雙方互相道歉後，高沒有多說為何該日封鎖他臉書，直到近日新聞曝光後，他比對事發日期，發現11月11日至13日之間就是高嘉瑜被林秉樞囚禁的時間。

楊律師續說，1日晚間他和高嘉瑜簡單聊過這件事，雙方一致猜想恐是林秉樞在「檢查」高嘉瑜手機時，看到他的留言，認為兩人有些「關係」，才擅自代高嘉瑜封鎖他。楊律師也自嘲，「任何人都看的出來我的留言和高嘉瑜完全無關，生命中第一次被男人封鎖，竟是被渣男封鎖，所以我覺得好丟臉><」。

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