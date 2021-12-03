北市和平西路3段某巷弄，2日上午有工人進行道路油漆標線時，1個人孔蓋突然噴飛，嚇壞工人和往來民眾，所幸無人傷亡，因現在冒出瓦斯味，瓦斯公司隨後也到場檢測，事發原因仍在釐清中。
2日上午11時許，4名工人正在和平西路某弄巷畫標線，其中1人推機具劃過路面時，突然冒出陣陣白煙，接著1個人孔蓋隨之噴飛，2名工人嚇到彈開，經過的民眾也紛紛閃躲，所幸無人傷亡。
據了解，劃線機具運轉時帶有高熱，因現場聞到些許瓦斯味，不排除是兩者結合產生氣壓，才導致噴飛意外，細詳情形市府相關單位仍在釐清中。
北市和平西路3段某巷弄，2日上午有工人進行道路油漆標線時，1個人孔蓋突然噴飛，嚇壞工人和往來民眾，所幸無人傷亡，因現在冒出瓦斯味，瓦斯公司隨後也到場檢測，事發原因仍在釐清中。
2日上午11時許，4名工人正在和平西路某弄巷畫標線，其中1人推機具劃過路面時，突然冒出陣陣白煙，接著1個人孔蓋隨之噴飛，2名工人嚇到彈開，經過的民眾也紛紛閃躲，所幸無人傷亡。
據了解，劃線機具運轉時帶有高熱，因現場聞到些許瓦斯味，不排除是兩者結合產生氣壓，才導致噴飛意外，細詳情形市府相關單位仍在釐清中。
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