女星陳美鳳參加「毛衣皇后」選美比賽脫穎而出，作為電視台的基本演員，如今主持、演戲、歌舞演出樣樣精通，且陳美鳳出道超過40年，仍維持嬌豔臉蛋與凹凸有致玲瓏身材，被封為「最美歐巴桑」，而她除了忙工作，也經常抽空在社群分享近況，昨天就透露跟友人偷偷去了趟台北鬧區，本穿黑色包緊緊想低調，但好身材根本藏不住。

被封為「最美歐巴桑」的陳美鳳，凍齡之術強大，曾因此登上外媒版面，最近正忙拍八點檔的陳美鳳，私下不忘抓住小空檔，享受生活，體會有趣的事物，也經常把自己的日常與內心所感，po上臉書跟眾網友分享討論，她昨天就po文，透露為了找除夕特別節目的戰袍，跟造型師好友來到西門商圈，直呼：「今天天氣真的很適合逛街」。

陳美鳳今年65歲超凍齡，被封為「最美歐巴桑」。(中時資料照片)

照片中，兩人猶如約好了dress code般，穿了全身黑的好友裝，陳美鳳穿了黑色貼身內搭針織衫搭配騎士風外套，底下是輕鬆休閒的黑長褲與好走的黑色運動鞋，中長髮則隨性放下，但她戴上黑口罩與黑鴨舌帽，就胸前側背了個小香天藍色小包，給全套黑色服裝一個重點。

但最吸睛的不是她的高級包包，而是陳美鳳想低調遊商圈的打扮，根本遮不住她的好身材，明明穿得休閒，卻仍洩露她的美胸、翹臀及逆天長腿，辣到一個不行，這趟小任務，她還在街上遇到自己的廣告看板，開心露出霸氣姿勢與之合照，逗趣又火辣的模樣逗樂粉絲，直呼：「這雙腿也太不得了了」、「怎麼沒有路人認出來」、「姐就算穿全黑，還是散發巨星氣息耶」，並表示期待她的年節節目表演。