行政院長蘇貞昌今赴立法院，就「海空戰力提升計畫採購特別預算案」進行專案報告。國民黨團在議場內發動抗議，痛批蘇貞昌是「國庫小偷」。（趙婉淳攝）

行政院長蘇貞昌今赴立法院，就「海空戰力提升計畫採購特別預算案」進行專案報告。國民黨團在議場內發動抗議，直指行政院非公投反方，痛批蘇貞昌近來搭專機濫用公帑到處宣傳四個不同意，用人民納稅錢洗人民的腦，是道道地地的「國庫小偷」，要求蘇對此道歉說明。

立法院日前通過攸關8項採購項目、5年新台幣2400億元經費的「海空戰力提升計畫採購特別條例」，行政院長蘇貞昌上午率國防部長邱國正、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮等人赴立院就預算案進行專案報告並備詢。

上午院會進入到報告事項時，國民黨團不滿行政院與各部會近來違反行政中立，替四大公投進行反宣傳，佔領立院質詢台、發言台，輪番上陣痛批蘇貞昌是「國庫小偷」，要求蘇揆須跟人民道歉。

國民黨團總召費鴻泰說，依據公投法規定，需向中選會登記成立辦事處，才能募款、宣傳，因此，行政院和各部會並不是公投反方，痛批蘇貞昌偷國庫的錢，做公投廣告，若再默不吭聲，就是縱容小偷，呼籲民進黨不能護短，告訴人民何時把錢還回來，「若立院沒有聲音，就拒絕蘇貞昌到立院」。

身兼公投綁大選公投案領銜人、立委江啟臣表示，真正的公投反方只有7個人，其中兩位是民進黨發言人，依規定，政府單位只能提供意見說明書，試問蘇貞昌、蔡英文總統、部會首長等，誰有申請擔任公投的反方，然而蘇貞昌卻搭乘專機進行公投宣講、蔡英文搭乘空軍一號四處跑透透宣傳公投，徹底的行政不中立。

江啟臣痛批，民進黨府院黨動起來，連台電處長都可擔任電視說明會的反方，徹底摧毀國家公務體系，讓公僕淪為民進黨的家奴。國民黨立委李貴敏指出，蔡政府今年編列20億宣傳費用，比去年多出4億多，拿人民的納稅錢，洗人民的腦，黨團對此表達嚴正抗議。

面對國民黨團抗議行政院違法行政中立，佔人數優勢的民進黨團也發動立委護航，眾多民進黨立委圍在蘇貞昌座位周邊與備詢台，以防蘇被藍委近身抗議，並高舉標舉批評國民黨阻擋軍購預算，只有中共最開心，還要國民黨不要再亂，理性審查為民把關，並反指國民黨不開會領薪水是薪水小偷。

藍綠在議場內爆發嚴重口角衝突之際，蘇貞昌坐在議場位置上，對於國民黨團砲轟「國庫小偷」，蘇揆臉上並無太多表情。