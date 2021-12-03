聯合國大會協商一致通過由中國和國際奧委會起草的奧林匹克休戰決議，173個會員國共提該決議。

香港信報報導，決議呼籲各方通過和平及外交手段，解決國際衝突，敦促各國在北京2022年冬奧會開幕前7日，至北京冬殘奧會閉幕後7日遵守奧林匹克休戰，強調北京冬奧會和冬殘奧會願景，是讓奧林匹克點亮青年夢想，讓冬季運動融入億萬民眾，推動社會發展，創建和諧、和平和更美好世界。

決議特別提出，要認識到體育在全球應對疫情的建設作用，強調北京冬奧會將是展現人類團結、韌性和國際合作的契機。

中國常駐聯合國代表張軍在決議獲得通過後表示，少數國家鼓噪「外交抵制」北京冬奧會不得人心，注定失敗。作為東道主，中國歡迎八方來客。北京冬奧會的成功，不取決於個別國家官員是否出席。而根據規則，各國政要出席奧運會是由本國奧委會發出邀請。

張軍又指出，美國個別政客炒作所謂「外交抵制」，骨子裏還是冷戰思維在作怪，意欲將體育政治化，製造分裂，挑起對抗。這種做法不得人心，注定失敗，只能讓他們更加孤立，站到時代、世界絕大多數國家和人民的對立面。