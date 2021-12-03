新華社報導，中英政黨對話北京時間2日深夜以視訊會議形式舉行。中共中央對外聯絡部部長宋濤出席併發表主旨講話，表示中英兩國政黨、政治家要認真落實近期習近平主席同強生首相通話達成的重要共識，推動中英關係在正確軌道上行穩致遠。宋濤並宣介十九屆六中全會精神。英國外交發展部國務大臣米林，前首席內閣大臣、英中協會副會長利丁頓以及英國保守黨、工黨、智庫和工商界代表等參加會議。

宋濤呼籲中英政黨保持交流對話，對推進兩國相互了解和信任，及促進雙方各領域合作具有重要意義。宋濤稱，國家主席習近平近期與英國首相強生通話並達成重要共識，為中英關係未來發展指明方向。中英兩國政黨及政治家要認真落實雙方領導人共識，加強戰略溝通，推動中英關係在正確軌道上行穩致遠。

英方參會人士表示，英中擁有廣泛的共同利益，英方高度重視同中國的關係，願意通過政黨對話等管道，推動英中關係取得更大發展。其中與會的英國外交部負責亞洲事務的國務大臣米林(Amanda Milling)在社交網站推特上透露，她提出英中雙方在貿易，氣候變化及衛生等議題上加強合作。