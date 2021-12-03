台鋼集團今天上午召開記者會，對於未來若取得經營權，公布技術團隊名單，將由富達航太董事長吳柏成擔任總經理，擁有材料學博士的榮剛(5009)總經理康永昌、春雨(2012)董事長林輝政（目前也是光洋科董事）都將列入光洋科董事名單。同時也對現任員工喊話，歡迎員工全數留任，不管最近發生什麼事情，決不會秋後算帳。他也指出，將引進台鋼集團旗下各子公司的技術到光洋科，縮短光洋科產品開發時程，建立完整的供應鏈，要讓光洋科脫胎換骨。

吳柏成是成大礦冶及材料科學研究所博士，早期是光洋科總經理室處長，近年來投入航太事業，擔任台鋼航太事業群總經理、宏剛精密總經理、台鋼航太積層製造董事長、富達航太執行長。

吳柏成表示，除了董事會解任前董事長、執行長、總經理及財務主管外，歡迎原經營團隊幹部全數留任，台鋼也與12位在職、已離職或被離職光洋科主管商議，於適當時間點歸隊。

林輝政表示，假若12月24日召開臨股會，台鋼已經提足9席，對於先前供應商發函力挺現在公司派不會在意，而且合作一定會加強，而且不只供應商，上中下游串連更是重要，台鋼會好好規畫，秉持關洋科利益看問題，沒有選邊站問題。

康永昌以榮剛的例子指出，2017年台鋼進入後，榮剛在台灣、大陸及美國市場越做越大，員工部分，四年下來只有一個是台鋼員工，就董事長本人，榮剛員工全部留任，主管各司其職，將利潤回饋給股東。

吳柏成說明技術團隊的組成，並分析光洋科和光微半導體、3奈米的技術與量產能力以及未來如何配合台積電的量產計畫。他指出，技術面導入熱機處理靶材晶粒細化技術、積層製造超細晶硬碟靶材技術、商業化合金真空電弧熔煉技術、電動車永磁馬達稀土強磁城市採礦等四大商機，並捍衛公司含高階靶材，技術及業務推廣面導入。

吳柏成則表示上任後，將強化管理子公司和合作夥伴，確認物流、金流及資訊流皆合法合規、尤其是半導體相關合作。未來結合精剛和榮剛的特殊合金精煉技術、台鋼航太的3D列印精密加工技術、膜旺科技的冶金提純技術，春雨生醫磁性材料成型技術，富達航太熱機處理細晶化及均質化技術等，不但能達到團隊技術能量提升的綜效，更能縮短光洋科產品的開發時程，建立一個完整可控的一站購足內循環供應鏈。

吳柏成指出，進入光洋科後、會針對近三年財務狀況和金流進行盤點，強化公司治理和財務報表健全性，並將資源集中在高獲利硬碟靶材市場。