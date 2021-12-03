前陸委會副主委張顯耀今年5月被爆特權打疫苗，被高市府罰處1萬5000元，張顯耀訴願後被駁回，表示將提行政訴訟。高雄市長陳其邁3日受訪時強調，站在行政機關依法行政立場，任何人都沒有特權，也沒有例外。

陳其邁說，張顯耀打AZ罵AZ，在當時疫苗缺貨的時候，他非屬第一類優先施打對象。第一類是在專責病房照顧、在醫院從事相關工作的醫事人員，張拿不出任何證明，也拒絕陳述意見，所以根據相關事證來裁罰，這是要維護施打疫苗的公平性。

陳其邁說，特權、插隊，在台灣欠缺疫苗的當時，是我們處理的原則。張顯耀在法律上有他的權利與主張，但是站在行政機關依法行政的立場，任何人都沒有特權，也沒有例外。

至於前立委黃昭順也曾被質疑打疫苗有爭議，陳其邁回說，經查對方是確實在台北有登錄，由於當時在疫苗施打的程序上並未明確，所以基於法律的明確性，所以沒有開罰。

被問到目前是否只罰張顯耀1人？陳其邁說，沒有，在過去這段時間，不同的個案都有不同的裁罰，沒有特定對象之分，就一個標準。