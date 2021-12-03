雙方打架還波及一旁機車，機車上還濺有血跡。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

動手的7人全被移送地檢署偵辦。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄小港一間餐廳前發生暴力鬥毆，甚至還拿酒瓶砸人，場面相當火爆，警方調查兩派人馬為親戚關係，雙方起口角接著大打出手，就算警方到場還是有人不斷咆哮，被波及的機車上也被濺有血跡，警方在現場帶回7人，依法偵辦。

警方2日晚間9點多獲報，高雄小港區一間餐廳前有一群人爆發衝突，立刻啟動快打部隊前往處理。監視器拍下，一群人就在路邊大打出手，還一度打到路中央，雙方拉扯後就是一陣出拳猛打，甚至推擠之下還波及一旁機車，導致2台機車倒在地上，雙方不停手持續互毆，接著就有人拿酒瓶就砸下去，有人頭部流滿鮮血，仍不結束，持續拉扯，場面相當火爆，被波及的機車上濺滿血。現場飆髒話，玻璃瓶碎裂聲音，民眾見狀嚇得趕緊報警。

經警方了解，李男是洪姓三兄弟的表叔，當晚洪姓三兄弟在該間餐廳吃飯喝酒，李男及3名朋友恰巧到附近餐廳聚會完，經過餐廳時碰到洪姓三兄弟，一開始還好好打招呼閒聊幾句，由於雙方都是從事海洋工程包商，過去就因為工作上問題產生嫌隙，沒想到談起往事，雙方越講火氣越大，洪姓大哥憤而拿酒瓶砸李男，李男的同事和洪姓兄弟見狀也加入戰局，雙方開始爆發衝突。

一陣混戰後，雙方都有受傷，其中一名陳姓男子因頭部撕裂傷和肢體擦傷送醫，其他人自行就醫驗傷，警方最後將7人全部帶回釐清及查證身分，並以刑法妨害秩序及傷害罪移送高雄地檢署偵辦。