大陸一線女星趙薇和黃曉明、陳坤同是北京電影學院畢業的高材生，合稱「北影三俠」，趙薇自從8月被封殺便人間蒸發，傳出被列入「劣跡藝人」名單，黃曉明也率先和趙薇切割，如今傳出消息，陳坤也已經有所動作，撇清和趙薇的商業關聯。

綜合陸媒報導，北京易聚創意科技有限公司成立於2014年，由趙薇持股10%，日前公司突然新增工商變更資訊，表示陳坤99%持股的東申童畫文化傳播有限公司，已經正式退出股東行列，也就是說兩人之間已經毫無商業關聯，繼黃曉明之後，陳坤也和趙薇兩清。

陳坤和趙薇擁有好交情。(圖/翻攝自微博)

9月趙薇的醜聞剛爆發時，不僅作品被下架、除名，微博超話也被查封，和她有交情的藝人朋友，包括黃曉明、李冰冰、楊冪等人都迅速刪除和她相關的合照貼文，然而有網友澄清，黃曉明不是主動刪文，而是因為設定只能看見半年內的貼文，因此發文時間超過半年的貼文才會消失。

趙薇和陳坤擁有多年交情，趙薇還曾對陳坤說過：「從大學到現在你一點都沒變，還是像個小孩子」，一句話就能看出兩人的好關係，然而陳坤卻曾在受訪時表示，他和趙薇的感情沒有大家認為的那麼好，但也沒有那麼差，讓趙薇一度被認為是在倒貼陳坤。