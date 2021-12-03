今年3月16日宜蘭縣蘇澳鎮發生遊覽車衝撞山壁，造成6死、39輕、重傷的重大意外事故，宜蘭地方法院在上個月30日做出一審判決，遊覽車司機游志豪被依過失致死判處1年6個月有期徒刑，全案可上訴。

宜蘭地方法院判決書中指出，根據調查結果，此起意外事故主因是黃志豪在行經下坡、連續彎道的路段時，以5檔高速行駛，超過該路段限速40公里的規定，並且又以油壓減速器取代煞車功能，導致進入第一個右彎彎道時因車速過快而駛入對向車道。

游志豪雖試圖降檔以引擎煞車減速，但卻換檔未完成而停留在空檔，再增加失速風險，且因換檔時踩離合器踏板，致使油壓減速器被迫中斷，造成車速進一步提升至54.3公里，最後在行駛至出事地點時，終於因為煞車不及而撞上山壁的道路擋土牆。

宜蘭地方法院庭長、發言人黃永勝表示，此起重大事故純屬人為操作疏失，但考量被告游志豪犯後態度良好，坦承不諱，且除了一名重傷者，已經與其餘被害者或家屬達成和解，經衡量之後，判處游志豪1年6個月有期徒刑，全案可上訴。