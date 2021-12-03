勞工局長陳瑞嘉當場向新北市榮民服務處建議，盼官兵未來經地方就服處推介且穩定就業，也能申請就業穩定津貼。（陳慰慈攝）

新北市政府替代役男黃鈺凱也來參與徵才活動，為明年2月退伍提前做規劃準備。（陳慰慈攝）

新北市勞工局今在新北市府6樓大禮堂舉辦「新北市屆退軍人、青年暨榮民聯合徵才活動」，51家廠商攜手釋出超過3000個職缺，勞工局長陳瑞嘉今出席致詞，向新北市榮民服務處建議，盼官兵未來如經地方就服處推介且穩定就業，也能申請就業穩定津貼。

新北市榮民服務處處長林火土出席活動致詞表示，為輔導協助退除役官兵就業，榮服處近年做了很多改革及預算上大幅增加，榮民、二類官兵透過榮服處推介且穩定就業3個月以上，每月可請領津貼4000元到8000元，最多可領取12個月。

勞工局陳瑞嘉說，新北市政府已連續第8年舉辦這樣的徵才，也是目前所有縣市政府中唯一辦理屆退官兵的徵才活動，每年媒合率約4成到4成5，此次徵才科技製造業廠商佔5成2、旅宿餐飲業及一般服務業佔3成7，另零售量販業近1成，平均薪資超過33K，預估有300到500名官兵來參加這次活動。

話鋒一轉，陳瑞嘉提及，林處長剛提到榮民或屆退官兵如經榮服處推介就業，可以得到穩定就業獎勵津貼，他想給榮服處或退輔會建議，地方政府或就服單位有很大的服務能量，未來可思考如經地就服處推薦推薦，也能享有這樣的津貼，他替所有國軍官兵爭取這樣的權益。

民政局長柯慶忠表示，已跟勞工局合作連續舉辦8年的「新北市屆退軍人、青年暨榮民聯合徵才活動」，為退役軍人、青年及榮民舉辦這樣的徵才博覽會，市長侯友宜說安居樂業，希望到此所有夥伴都能找到理想工作。

參與徵才活動的新北市政府替代役男黃鈺凱表示，他是資管系畢業，所以想詢問資訊工程師的職缺，已看到幾間符合需求的公司，為明年2月退伍後的職涯提前做好規畫準備。