專事生產工業閥球及蝶閥的進典工業10月13日登錄興櫃戰略新板，今（3）日下午將舉行掛牌交易以來，首次櫃買中心線上業績說明會，說明未來營運展望。

進典資本額為2.96億元，產品涵蓋球閥、三偏心蝶閥、V型閥等。董事長范義鑫、總經理范義明兩兄弟等原始股東持股64％，中鋼集團、智元創投及兆豐銀行合計持股23％。

進典上半年合併營收為4.43億元、稅後淨利0.45億元、EPS為1.49元。前十月合併營收6.45億元，年成長20.42％。

進典表示，全球工業閥門將以每年12.3％成長，2025年會從2020年481億美元增加至850億美元。其中球閥將以每年12.5％成長，2025年預估從2020年81億美元增至147億美元；蝶閥將以每年5.2％成長，2025年由2020年89.5億美元增加至115億美元。

產品市場應用方面，5G建設增長半導體相關閥門需求；大陸石化一體化及COTC製程；亞洲及北美能源需求增，燃氣發電及核能發電；疫情爆發後，製藥化學業對閥門需求。新興市場經濟成長，帶動工業建設需求。