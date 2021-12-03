今天（12月3日）中國民用航空局召開月度新聞發佈會。針對大陸國產C919項目取得試航認證的進度，適航司楊楨梅表示，C919適航取證和波音737MAX8復飛是兩項獨立的工作。民航局高度重視C919適航審定工作，多措並舉積極推進。

楊楨梅表示，大陸民航局與中國商飛公司開展了「理念融合、人才融合、服務融合、標準融合、工作融合」的五個融合工作，公布了支持國產民航飛機運行全面融合改革專項工作方案。自2010年啟動C919項目適航審定工作以來，民航局全面統籌資源，嚴格適航標準、堅持真情服務，累計投入超過4萬人天的人力資源開展審查工作。

楊楨梅表示，大飛機研制是一項極其複雜的工程，以試飛為例，共規劃了表明符合性飛行試驗工作3273個試驗點，審定試飛科目276項，經過努力，目前已完成1694個試驗點和34項審定試飛科目，還有自然結冰等大量試飛工作需要完成，民航局專業審查團隊正在全力配合中國商飛公司研制工作開展適航審查。

楊楨梅表示，民用飛機是國際化程度很高的產品，中國已經同美、歐等簽署了全面雙邊協定，相互接受對方審定合格的航空產品，為大陸國產民航飛機出口國際市場創造了良好的雙邊政策環境。

楊楨梅表示，正如波音737MAX8飛機必須先獲得美國聯邦航空局適航批准、再向中國民航局申請適航批准一樣，未來C919推向國際市場時，其在取得中國民航局適航批准的前提下，還必須經過進口國民航當局適航審查並獲得批准。