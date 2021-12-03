阿根廷中央銀行近期宣布，禁止民眾以信用卡分期購買國際旅遊行程及國際機票，以減緩阿根廷美元外匯存底流失速度。

阿根廷民眾無法自旅行社、網路旅遊平台或進行第三方支付使用信用卡分期購買機票及國外旅遊服務。現在民眾除了以現金支付外，央行只允許金融機構提供高利率個人借貸或信用卡付款，年利率高達43%，民眾再支付每期最低付款額。

阿根廷疫情趨緩，以及超過5成完整疫苗覆蓋率，10月後政府鬆綁國境進出限制，民眾把握多波促銷活動，以刷卡分期付款規劃出國旅遊。阿根廷商務紀事報（El Cronista）報導，2021年9月阿根廷因國外旅遊及國際機票以美金付款金額已創2019年12月後高峰。

根據國際貨幣基金（IMF）估計，在11月全球通膨指數排行榜上，阿根廷名列前3名，因此阿根廷民眾因官方匯率與平行匯率的匯差，偏愛以信用卡分期購買國外旅遊服務。

阿根廷號角報（clarin）報導，禁止分期購買國際機票政策將導致阿根廷國際航班班次減少，使得機票成本上升；而阿根廷國內熱門觀光景點住宿供不應求，如夏季大西洋沿海城市的整體旅遊費用卻也已經上漲。

經營阿根廷旅行社的羅多佛（Rodolfo）沮喪表示，去年至今旅遊業嚴重衰退，這幾個月很不容易才復甦，這項政策使得旅行社的規劃更加複雜。

阿根廷旅遊和觀光公司協會（FAEVYT）發表聲明，阿根廷觀光業直接或間接創造數千個就業機會，政府此舉將影響民眾生活收入；已經評估訴諸司法，希望阿根廷政府撤銷這項措施。