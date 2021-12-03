美國紐約州州長侯可（Kathy Hochul）今天表示，州內已有5起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株確診病例。美國境內迄今累計8起Omicron病例。

紐約州為美國人口第4多的州。侯可在推特（Twitter）貼文，試圖安撫紐約州居民，她說，出現Omicron變異株病例並不令人意外，沒必要驚慌，「我們早就知道這支變異株會來襲，我們有方法遏止它擴散。」

她呼籲大眾：「去打疫苗、接種追加劑、戴上口罩！」

法新社提到，目前尚不清楚新病例是在紐約市內或附近出現，也不知道這些病例是否最近才從海外旅行回國。

美國目前已有8起Omicron確診病例，至少有一例在明尼蘇達州，當事人近期未曾到國外旅行，顯示Omicron變異株已在美國境內傳播。

美國總統拜登稍早宣布，隨著冬季天氣愈來愈寒冷，他已責成政府加強防疫行動。

新的防疫措施包括要求所有入境美國的國際旅客在搭機前一天內進行採檢，並延長強制大眾運輸旅客戴口罩的規定至明年3月中旬。