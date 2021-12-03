民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，意外衍伸出案外案，讓網軍現形。對此，國民黨立委李德維表示，網軍猖獗是台灣民主政治的悲哀，希望能因高嘉瑜事件及網軍案外案曝光，讓更多民眾看清這些人的手腳嘴臉。

李德維今（3）日在臉書指出，高嘉瑜現身說明那天，除了案情本身，最令他意外的就是高嘉瑜兩度提到林秉樞有「網軍」，導致她害怕分手，害怕稍微不順著林的意，就會遭到報復。

難道林秉樞會養一隻「網軍」專門對付高嘉瑜嗎？李德維說「當然不！」但他也質疑，那林秉樞的網軍平常都在做些什麼見不得人的勾當呢？如今有多少輿論，是這些雞鳴狗盜之輩炮製的假象，帶出的風向？

李德維表示，已經曝光的「台獨機關槍」李柏璋，在事件爆發的最初，還想幫林秉樞反帶風向，他問，李柏璋與林秉樞究竟是什麼關係？而李柏璋更被起底，近期都在網路上用買來的帳號幫陳亭妃狂「黑」黃偉哲，除此之外，還幹了什麼好事？

李德維認為，網軍猖獗是台灣民主政治的悲哀，高嘉瑜事件以及網軍案外案曝光，希望能讓更多民眾看清這些人的手腳嘴臉，「唯有我們自己警醒，不會輕易被網軍帶著走，當造謠市場萎縮，才有可能讓網軍式微」。

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