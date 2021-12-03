原本擔任戲說台灣節目監製的傅沛筠，4年前因遭三立電視台以收回扣為由解雇，檢方依背信罪將她起訴，台灣高等法院維持一審判決，認定她受公司委任監製節目，並無任何違背任務行為致節目品質不佳之情，不構成背信罪，判決無罪確定。

傅女1999年起受僱三立公司，擔任副總監月薪9萬元，為戲說台灣節目的監製，表現優異，但2017年10月3日公司約談她後，指控她貪汙舞弊解雇。

刑事部分，台北地方法院判傅女無罪，檢不服提上訴，認為她違反公司工作規則，向相關製作公司收受之款項，實屬回扣性質，使三立公司喪失取得最優惠利益，並導致公司之商譽及營業信用嚴重受損，足生損害於公司之財產及經濟上利益，構成犯罪。

高院認定，尚無任何傅女與相關製作公司約定自三立公司給付之每集製作費中提取5000元給付給她的證據，製作公司每集支付5000元，性質上即難遽認屬回扣；至於違反公司規則部分屬民事糾紛，而不足因此逕認她有何背信犯行，判決無罪。