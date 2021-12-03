針對三接工程經濟部、行政院長蘇貞昌聲稱沒有傷害到藻礁，藍營青年蕭敬顏、田方倫3日至松山分局檢舉經濟部、蘇貞昌散布假消息，警方已依社維法受理調查。

前國民黨青年團總團長田方倫表示，今年10月12日經濟部在三接環評會議時，就已經坦承三接興建傷到藻礁，因而環評卡關。立委蔣萬安前日邀集衛環委員會立委前往大潭考察時，經濟部次長曾文生亦坦承三接棧橋工程有傷害到藻礁。但行政院長蘇貞昌昨日傍晚受訪時卻強調「這是假消息！」

田方倫表示，他相信真理愈辯愈明，兩人將同時檢舉經濟部及蘇貞昌院長，期待相關單位在最短時間內給民眾一個答案，孰真孰假孰是孰非，必然會水落石出。

國民黨新北市黨部發言人蕭敬嚴批評，有一種假消息叫「民進黨說你是假消息」。只要不合民進黨的意、只要批評民進黨、只要打臉到民進黨，就通通會被說成是「假消息」。

蕭敬嚴表示，是經濟部次長表示三接確實有傷害到藻礁，而蘇貞昌為了辯護，不惜犧牲經濟部、指控經濟部是假消息。蕭敬嚴表示，其實散布假消息的正是蘇貞昌本人。

蕭敬嚴與田方倫二人也在進入分局前，也喊出民進黨文宣上的口號「杜絕假消息，民主更有力！」藉以諷刺民進黨自己說一套做一套，假消息的定義都是民進黨自己定義。