中央健保署2018年起推動「虛擬健保卡」，今年擴大試辦至居家醫療、遠距醫療、視訊診療使用。健保署今宣布，將在明年3月大量使用，規劃明年讓3000多家居家醫療團隊正式推動。另外，健保署也在思考推動電子支付「健保pay」的可能性，不過尚在研議階段。

健保署今舉辦「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會」，由署長李伯璋主持，邀請健保署官員、醫界代表分享數位轉型議題。其中，北榮放射線部主任郭萬祐分享該院透過健保資料、院內資料開發的人工智慧模型「DeepMets-Plus」以人工智慧輔助偵測腦瘤，目前正在進行查驗登記，預估明年就能取證，可運用於各大醫療院所。

健保署企劃組組長王宗曦則分享「虛擬健保卡」實施成效，台灣2004年全面換發健保晶片卡，2016年開始討論創新的換發計畫，並在2018年試辦「虛擬健保卡」，今年擴大試辦，讓居家醫療、遠距醫療、視訊診療使用。

截至11月1日，共770家醫療院所提報參加醫院，但因系統、設備因素，實際參與的院所為565家。565家醫療院所中，有438家完成安裝並上線，國內至今已有3萬7122人申請「虛擬健保卡」，以40-49歲者居多。

李伯璋表示，「虛擬健保卡」突破了原有的健保卡概念，我們看病不是只有在做病史的對話，而是需要看到相關資訊，若沒有實體卡，透過虛擬卡就可以看到，這對就醫很有幫忙，健保署規劃明年3月以後大量操作。

王宗曦表示，明年3月，「虛擬健保卡」將在3000多家居家醫療團隊中正式推動，這是明年的重點。由於居家醫療對象有許多高齡者，健保署也會提出獎勵方案，希望讓醫療團隊協助申請、協助就醫使用。另也會透過各種單張設計，提供健保署各分區業務組，民眾臨櫃時，健保署的同仁就可以協助，第1道門檻是申請「健保快易通」，再申請「虛擬健保卡」，盼讓民眾一步一步認識。

另外，由於目前line pay、apple pay等行動支付很多，李伯璋表示，亦有醫界人士建議推動「健保pay」。對此，王宗曦表示，目前是醫療院所透過幾個電子支付來處理，但署長想到「健保pay」，原因是承保組在收取健保費時已有多元電子支付方式，目前還在研議中。另處方籤釋出的問題、藥局加入太少的問題也會研議改善。