立委高嘉瑜遭恐怖情人施暴，駐台女性外交使節團長聖克里斯多福及尼維斯大使查絲敏˙哈菁絲（Ms. Jasmine Huggins）2日晚間參觀新北市歡樂耶誕城橘色光廊時表示：「這件事情可能發生在任何人身上！」她非常高興新北市持續聲援反性別暴力。哈菁絲還和其他大使成員，與市長侯友宜在橘色光廊，用540手勢向暴力「say NO！」

從2008年起，每年11月25日至12月10日為期16天，全球許多城市地標都會亮起橘色光芒，以響應聯合國「橘色世界-終結性別暴力」。新北巿歡樂耶誕城也從去年開始，在與大遠百空橋上特地設立橘色光廊象徵宣示反暴力，今年再度亮起Orange The World，並於今晚正式開城。

侯友宜表示，去年加拿大婦女基金會在防疫期間推出「540求救訊號」手勢，幫助受暴、受困的人透過手勢傳遞求助訊號。沒想到近日立法委員也遭遇到暴力對待，新北市絕對支持暴力零容忍，呼籲社會各界共同對抗性別暴力，遇有受暴情形也要適時伸出援手。

哈菁絲大使去年就曾率團參訪新北市橘色光廊，今年再度與尼加拉瓜大使李蜜娜（Ms. Mirna Rivera)、貝里斯大使館 Embassy of Belize 大使 Amabassador碧坎蒂（ Ms. Candice Augusta Pitts）、聖文森及格瑞那丁公使Mr. Elroy Wilson、馬紹爾群島共和國副館長戴安珍(Ms. Anjanette Celles Anjel)、紐西蘭商工辦事處代理代表Ms. Aimee Jephson以及馬來西亞友誼及貿易中心副代表Mr. Al Fadil Adam等，齊聚橘色世界光廊，響應向性別暴力「say NO！」。

高嘉瑜案郭正亮看到這幕大喊「很詭異」 蘇煥智秒回7字
高嘉瑜遭男友施暴 網翻民進黨婦女部2年前罵柯貼文大酸「跨時空雙標」
曾入選亞洲最具代表女性 高嘉瑜遭施暴外媒嚇到 韓媒驚：立委也遇約會暴力
高嘉瑜遭施暴稱「生重病」 導演曝她低姿態砍通告對話
#聲援高嘉瑜 #高嘉瑜 #駐美外交使節團 #耶誕橘色光廊 #新北耶誕城Ms