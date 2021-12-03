立委高嘉瑜遭恐怖情人施暴，駐台女性外交使節團長聖克里斯多福及尼維斯大使查絲敏˙哈菁絲（Ms. Jasmine Huggins）2日晚間參觀新北市歡樂耶誕城橘色光廊時表示：「這件事情可能發生在任何人身上！」她非常高興新北市持續聲援反性別暴力。哈菁絲還和其他大使成員，與市長侯友宜在橘色光廊，用540手勢向暴力「say NO！」

從2008年起，每年11月25日至12月10日為期16天，全球許多城市地標都會亮起橘色光芒，以響應聯合國「橘色世界-終結性別暴力」。新北巿歡樂耶誕城也從去年開始，在與大遠百空橋上特地設立橘色光廊象徵宣示反暴力，今年再度亮起Orange The World，並於今晚正式開城。

侯友宜表示，去年加拿大婦女基金會在防疫期間推出「540求救訊號」手勢，幫助受暴、受困的人透過手勢傳遞求助訊號。沒想到近日立法委員也遭遇到暴力對待，新北市絕對支持暴力零容忍，呼籲社會各界共同對抗性別暴力，遇有受暴情形也要適時伸出援手。

哈菁絲大使去年就曾率團參訪新北市橘色光廊，今年再度與尼加拉瓜大使李蜜娜（Ms. Mirna Rivera)、貝里斯大使館 Embassy of Belize 大使 Amabassador碧坎蒂（ Ms. Candice Augusta Pitts）、聖文森及格瑞那丁公使Mr. Elroy Wilson、馬紹爾群島共和國副館長戴安珍(Ms. Anjanette Celles Anjel)、紐西蘭商工辦事處代理代表Ms. Aimee Jephson以及馬來西亞友誼及貿易中心副代表Mr. Al Fadil Adam等，齊聚橘色世界光廊，響應向性別暴力「say NO！」。