溫妮新歌MV邀請好友泱泱、阿部瑪利亞跨刀。（哈囉你好工作室提供）

溫妮新歌MV邀請好友泱泱、阿部瑪利亞跨刀。（哈囉你好工作室提供）

溫妮與阿達合寫的新單曲〈SHINNING STAR〉歌頌友情萬歲，歌詞中把好朋友比喻為「閃亮星星」做為永遠陪伴守護象徵，溫妮表示：「有時候最了解的並不是你的家人，而是這些溫暖陪伴的好友，這種陪伴無須言語，只要你需要，他永遠就在，對我來說友情就像一顆星星的存在。」而她心目中最重要的「SHINNING STAR」正是KID，溫妮說：「對我來說他就是一個無聲且最溫暖的存在，當年介紹我去試鏡，得到許多工作機會，我發片也是默默支持，一口氣就買了10張，所以這首歌最想獻給他，想用這首歌向他說聲謝謝。」

〈SHINNING STAR〉MV力邀和溫妮同在《木曜四超玩》的兩位人氣女神泱泱、阿部瑪利亞跨刀，與溫妮情同姊妹的2人一口氣答應無酬力挺，還特別事先學唱這首歌，讓溫妮相當感動。拍攝當天在導演的安排下，三美走出戶外踏青，結伴滑滑板車、野餐郊遊，温妮笑說：「我們3人工作之餘就是這樣嬉鬧打笑，因為平常比較多時間都是在工作中遇見，很難得有機會跟她們這樣出遊，拍MV當天我們其實當成是『踏青日』，完全不像在工作。」

友情擁有許多「SHINNING STAR」應援的溫妮，被問何時要找一個愛情上的「SHINNING STAR」先生？單身2年的她表示：「最近工作太忙再加上發片，整天不是上工就是回家，感覺變愛情絕緣體。」自曝完全沒有桃花的她，工作空檔拜過月老，她笑說：「擲筊求紅線，月老沒有給我線。」問她列了什麼條件？「我講超短的，只說求給我個好桃花」超沒誠意的求神方式讓工作人員全笑翻；溫妮直呼：「其實是怕月老聽到太多條件覺得太煩，下次會記得講多一點。」