知名前主播劉芯彤，常與網友分享過往親身經歷或友人的靈異經驗，每回都讓人聽的毛骨悚然，稍早她透露大學時參加夜遊，沒想到友人竟被兩個黑影人跟回家，還蹲在門外電線桿上不肯離開，讓網友聽了全身起雞皮疙瘩。

劉芯彤透露大學時期，某晚一行人六台機車，前往擎天崗吃消夜聊天，離開時原本形成一隊車隊前進，未料騎在最後的友人，突然加足油門超車呼嘯而去，完全不理會同學呼喚，由於當年通訊只靠BBcall，脫隊後根本無法聯繫上，直到隔天上通識課時，一群人才圍著先行離去的友人指責，沒想到卻得到驚人答案。

根據友人解釋當晚超車離去的始末，他表示從擎天崗下山時，突然看到前方電線桿上，蹲著兩個全身黑漆漆的人，眼冒綠光直盯著他跟身後友人，當下催足油門想要追上前方所有人，沒想到黑影人跟猴子一樣，在電線桿上快速往前跳，騎越快他們跳越快，接著反問：「我呼嘯而過，超越你們時，你們都沒看到嗎?」

未料友人接著吐露更驚人真相，就是黑影人一路跟著兩人回家，躲進家門拉開窗簾看時，發現竟蹲在門外電線桿上，面露凶光不肯離開，嚇得兩人徹夜未眠，直到天微亮才消失無蹤，劉芯彤透露聽到此次恐怖經歷後，再也沒人約夜遊了，嚇得網友直呼：「夜遊偶爾會有意外，然後大家就會一起去收驚拜拜」、「以前夜遊去台中卡多里遊樂園，十多台機車回程時完全發不動，結果拿香煙拜拜一直道歉才順利離開」。