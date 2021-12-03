惡性腦瘤是神經外科治療上最困難的疾病之一，台科大機械系教授陳品銓攜手三軍總醫院腦神經外科醫師劉偉修，以3D列印、模具設計、澆注技術等技術，開發專業醫療模擬器，做為訓練腦神經外科醫師教具，也可依據病人診斷客製化腫瘤模型，讓醫師在術前實際演練，獲頒未來科技獎，也獲國家新創獎臨床新創獎的肯定。

劉偉修表示，惡性腦瘤不易治療，過去都以大體老師來做手術的訓練模板，受新冠疫情影響，從國外進口大體老師到國內訓練的機會越來越低，價格又比之前高昂。

劉偉修提到，自行研發3D模擬手術平台，能給新進腦神經外科專科住院醫師、不分科住院醫師、實習醫師增加手術訓練的機會，甚至可以做到客製化的訓練模組，往後可針對不同位置的腫瘤，於術前製造類似的腫瘤模型，做為術前訓練，造福神經外科醫師和病患。

陳品銓團隊所研發的模型，包括基本腦部組織，利用模組化概念將好發率較高的腦血管瘤或惡性腦瘤製造而成，神經外科訓練醫師可在人工血液流動過程中，根據不同位置的腦血管瘤或惡性腦癌，翻轉頭顱的角度、開顱、利用鉗子翻開大腦軟組織、定位腦血管瘤或惡性腦癌、利用醫療器具夾閉腦血管瘤或移除惡性腦癌，完成整個模擬手術訓練。

陳品銓指出，目前市面上沒有「實體」、「具回饋觸感」、且「仿生」的專業醫療模擬器，尤其大腦結構較其它器官更為複雜，材料更為多元，仿生模擬器的難度更高。

陳品銓說，台科大所研發的腦血管瘤模擬器及腦癌模擬器，具有良好的材料特性、高度仿真性，且成本低，相較於大體老師或是虛擬實境的建置費，更具有競爭力，更重要的是利用模組化設計，可讓醫師針對不同情境下的不同患部，增加練習的次數，提升執行手術的自信心及成功率，也比現有的訓練方式更為經濟、更安全。