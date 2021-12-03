大陸央視新聞用戶端3日報導，大陸太空技術專家、神舟號太空船首任總設計師、中國工程院院士戚發軔2日在澳門出席首屆BEYOND國際科技創新博覽會致辭時表示，中國的航太發展是開放的，同時也是包容的，中國太空站在營運期間將有外國的科研專案，也希望有外國的太空人到太空站工作，為此有關部門已經著手大量的籌備工作。未來中國還要在月球上建立無人的科考站，也希望更多的人、更多的部門來參與。

戚發軔說，從1970年發射中國第一顆人造衛星「東方紅1號」到現在50多年，中國已發展成為航太大國，並具備兩種能力：一是進入太空的能力，從能夠把第一顆173公斤的衛星到現在22噸的太空站核心艙送入太空軌道，把「天問1號」火星探測器送到火星軌道，將火星車「祝融」號送到火星表面進行巡視探測，把嫦娥5號送到月球並返回，取回約兩公斤的樣品。

二是利用太空的能力。中國在太空中在軌衛星數量是世界第二，導航、通信、遙感、科學等衛星應用已造福千家萬戶。今年發射衛星的次數也將是世界第一。

戚發軔還提到，中國載人航太技術，通過三步走計畫，現在已經把天和核心艙送入軌道，發射了兩艘貨運太空船和兩艘載人太空船，並完成多次太空人出艙活動。明年再有6次發射，就建成了中國的太空站，可以運行試驗，可為中國和世界各國科學研究提供服務。在深空探測方面，中國探月工程完成了「繞落回」三步走計畫。

「建設航太強國是我們不懈追求的航太夢。我們要在2049年前，研製能把人送到月球上的重型運載火箭，建立太空站，而且要把太空人送到月球上去；深空探測方面，要對小行星、木星進行探測，而且希望能夠從火星上取樣返回。」戚發軔說，這需要社會各個領域的力量共同參與，尤其是有更多的年輕人加入到航太隊伍中。