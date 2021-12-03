受到軟銀等權值股表現疲弱所拖累，日股表現不一。3日早盤結束時，日經指數收27692.34點，跌61.03點或0.22%。東證收1937.06點，漲10.69點或0.55%。

立花證券認為，市場步調不一，有的是進場大撿便宜，但也有些是擔心Omicron後市發展，暫時先觀望為主。早盤交易時，日經指數中的權值股遭到拋售，其中以軟銀最明顯。因此，日經與東證才會走勢不同步。

手中擁有大量Grab股票的日本軟銀下跌2.75%，因為，這家東南亞網約車以及快遞巨擘，美東時間2日在那斯達克IPO(股票初次公開交易)的收盤價，暴跌超過20%。

另外，軟銀投資的另家中國大陸網約車業者滴滴出行，也計畫要從紐約證交所下市，並在香港上市。

快時尚大廠迅銷跌1.28%，日前，該公司曾表示，11月日本國內相同店面銷售量，已連續4個月下滑。

同時，半導體機台製造業者東京威力科創跌2.8%。

Omicron未來發展雖撲朔迷離，但股價日前已大幅修正的航空以及鐵路族群，分別漲3.53%與2.15%。同時，旅行社相關業者H.I.S.漲5.44%，KNT-CT更是大漲7.31%。