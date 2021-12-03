受惠晶圓廠擴產，帆宣(6196)今年前三季營運創新高，第四季半導體業續旺有利公司業績再攀高，今年營運將創新高。展望明年，目前公司在手訂單創新高，能見度直達明後年，有利明年維持成長動能，營運再創高。

帆宣從事機電統包工程等業務，也是ASML供應鏈，今年隨著全球晶圓廠擴產，帶動設備、耗材需求，前三季營運創新高，每股純益5.63元。1~10月合併營收年增約三成，達260.11億元。

展望第四季，隨著半導體業續旺，公司第四季業績有望再比第三季穩定成長並創新高，帶動今年全年營收成長逾兩成。全年每股淨利估達7元以上。

帆宣持續受惠晶圓代工廠擴廠需求，至今年10月底，公司在手訂單逾500億元，創歷年新高，訂單看到2023年。法人估公司明年營收可望再比今年成長逾二成，並再創新高，隨著半導體廠陸續完工，設備、材料入帳，有望進一步拉升公司業績與毛利率，明年挑戰賺近一個股本。

帆宣第三季合併營收83.7億元、季增4.5%，寫下單季新高紀錄，單季每股淨利約2.38元，再優於第二季的2.14元。

帆宣前三季營收229.49億元，創新高，年增約28%；營業利益12.23億元，年增近35%；歸屬母公司淨利10.55億元，年增約48.7%，並且已逾去年全年的9.13億元，提前達成創下年度新高的紀錄；前三季每股純益5.63元，已超越去年整年度的4.88元水準。