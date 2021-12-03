據金融時報周四報導，即將接任德國總理的蕭茲(Olaf Scholz)可能會提名國際結算銀行(BIS)的高級官員納格爾(Joachim Nagel)，接替魏德曼(Jens Weidmann)擔任德國央行行長。
納格爾在去年加入位於瑞士的國際結算銀行，在此之前，他大部分時間都在德國央行工作。魏德曼上月宣布，將在年底離職，但該日期距離其央行行長任期合約還有數個月時間。
納格爾現年55歲，如果接任德國央行行長，將是蕭茲新政府首個重要的人事任命。
據熟悉內情的相關人士指出，其他央行行長熱門的人選還包括歐洲央行(ECB)董事成員Isabel Schnabel，以及現任財政部秘書長Joerg Kukies；將接任總理的蕭茲此前為財政部長，Kukies為其重要合作夥伴。
魏德曼在任內一直被媒體批評為，與ECB行長意見最相左的董事成員，例如對通膨和寬鬆政策的看法。
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