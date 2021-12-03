備份豆腐衝上Google熱搜，設定好之後，每天充電就會自動備份。（圖／翻攝自官網）

民進黨立委高嘉瑜被男友林秉樞毆打，被限制在飯店時，意外發現對方的「備份豆腐」中有多位女性的不雅照片，事情曝光後引起軒然大波，而「備份豆腐」也因此爆紅，登上Google的熱蒐關鍵字；備份豆腐每次充電就會直接備份資料，讓不少民眾擔心用他人充電線時，自己手機的資料恐被盜取，但其實若沒有完成一系列的設定程序，插上充電線並不會自動下載手機資料。

林秉樞使用的「Qubii Duo備份豆腐」是由Maktar Inc.生產製造，是個長寬2.5公分左右的小方塊，兼容iOS與Android系統，高階款售價約1500元左右，只要在備份豆腐上插好記憶卡，接著再插入iPhone或是安卓手機的充電線，就可以一邊充電、一邊備份手機裡面的資料。

Maktar官網強調，每一個備份豆腐中，都有內建加密晶片，未經綁定的手機不會擅自備份，換句話說，如果手機沒被認證過，即便插上充電線也不會自動備份。這個產品發行至今非常暢銷，至今全球已賣出超過30萬顆，也曾多次獲獎。

根據製造商的資料，備份豆腐分成入門款與高階款，其中林秉樞使用的是「高階款的記憶卡」，比起入門款，多了將記憶卡上鎖的功能，只有在手機上下載對應的App，登入之後將記憶卡勾選為上鎖，並設定密碼，就能保護資料不外洩，但若沒主動勾選上鎖按鈕，記憶卡就不會上鎖，裡面的資料不須密碼就可直接讀取。

另許多民眾擔心向他人借充電線時，手機內的資料恐被盜取。實際上，想用備份豆腐去偷別人手機的資料其實很困難，因為不是插上充電線就會開始備份，要備份手機資料必須先通過3個步驟驗證，首先插上備份豆腐與記憶卡後，要將手機先解鎖，接著在手機下載對應的App，登入之後還要授予訪問權限，這些通通做到了才會開始備份。