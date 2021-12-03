保障勞資雙方權益、提升工作效率，中油3日在台北中油大樓與臺灣石油工會簽訂團體協約，由中油總經理兼代理董事長李順欽和臺灣石油工會理事長陳嘉麟代表簽署，勞動部部長許銘春、經濟部主任祕書陳怡鈴及多個友會參與見證。

李順欽表示，這次簽署距離上次時隔41年，內容共55條協約，明定勞資雙方權利義務事項，營造適合雙方之勞資關係與勞動條件以促進事業發展與員工福利，創造企業利潤與永續經營。

中油與臺灣石油工會於55年8月26日第一次簽訂團體協約、69年續簽第5次團體協約後，原應於72年屆期續約，但因勞動基準法於73年8月1日生效施行、經營環境變異等因素，延至時隔41年後的今年再次簽訂，正值中油成立75周年，更具特殊意義。

中油指出，此次團體協約簽訂是對員工的權益保障和勞動條件改善，包括遇組織轉型充分溝通、禁搭便車條款、工資工時、調職遷調、勞工保障及勞資爭議處理等規定，都是雙方逐字敲定，未來將是公司與工會的最高工作規則。

中油認為，臺灣石油工會做為企業勞工之窗口及橋樑，能將員工對公司的想法或建議統整匯聚，透過工會協助公司關懷員工、舉辦社團活動等，有利於內部組織發展與凝聚員工之向心力。簽訂團體協約為中油與工會協商之必要任務，藉此亦可維持勞資雙方溝通管道順暢，規範公平、合理的勞動條件，發展穩定和諧之勞資。