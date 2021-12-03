毒品愈來愈氾濫，「中信反毒基金會」為讓更多人認識「成癮」議題，攜手台北市政府舉辦「解癮解鎖你與癮的距離反毒展，3日舉行開展記者會，透過沉浸式體驗設計，搭配全新的實境解謎遊戲帶領社會大眾更了解「癮」議題。

「解癮-解鎖你與癮的距離」開展記者會於中國信金融園區舉辦，台北市市長柯文哲、中信毒基金會董事長仲諒、中信反毒基金會副董事長王卓鈞台北市教育局長曾燦金臺北市警察局長楊源明、中信金行政長高人傑中國信託育樂公司董事長陳國恩、中信兄弟球隊副領隊彭政閔及新北中信特攻籃球隊隊長李學林共同出席揭幕。

辜仲諒表示，毒品只是眾多癮物質的其中一樣，要解決毒問題，就必先從認識「成癮」開始，希望透過這次的展覽，大眾更了解成癮問題及背後複雜的成因，給予成癮者更多的理解支持。

雖然是反毒記者會，但辜仲諒忍不住抱著興奮的心情分享中信兄弟奪冠的心情，「有點夢幻」，他說，這一天等了二十年，忽然就贏了，害他沒心理準備，但他笑說「心情蠻平靜的」，他還特別穿上新北中信特攻隊籃球的制服，解釋中信籃球隊取名DEA正是透過前美國緝毒局顧問、現中信反毒教育基金會顧問麥安竹（Andy Malanga）協助取得美國緝毒局（DEA）授權的。

辜仲諒指出，反毒要從「小學」開始，高中已來不及，而且不能只是告訴他毒品是什麼而是要讓小朋友培養一個運動或音樂的興趣、讓他們能專注一件有興趣的事。所以像美國推反毒成立許多街舞、棒球隊，讓孩子有所專注，這也是中信鼓勵偏鄉小孩打棒球、成立籃球隊的原因，讓小朋友參加健康的活動。

辜仲諒強調，自己也嚴格要求新北中信特攻隊的球員，不只是把籃球打好，還要以身作則，不要刺青、不要喝酒、不要一有錢買跑車，選手都是小朋友、社會的榜樣，要讓「DEA」這個隊名更有意義，增加中信在社會上的價值。

台北市長柯文哲則肯定中信反毒基金會在台北市毒品防制工作上的支持與協助，他強調二點：一、不要把吸毒者當「犯人」要以「病人」視之。二、吸毒非單一問題而是多元問題，要了解吸毒者為何吸毒、如何協助戒毒、協助出獄的人重返社會，「反毒要從每個環節去擋掉一點，從學校、吸毒者、出獄者不要再犯，每個地方擋掉0.59，N次方，就很大。」他自認，台北市毒品問題「沒有再繼續擴大」，此次合作特展，也是預防的工作，從教育課程著手，

柯文哲強調，毒品是個社會問題，民眾不必管北市府怎麼建構，只要知道「080077088」專線，當懷疑自己染毒、覺得怪怪的、上癮了、想戒毒、出獄後要重返社會的都可以打這支24小時專線。