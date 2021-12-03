12月3日是國際身心障礙者日，因疫情延至今（2021）年8月舉行的2020年東京帕拉林匹克運動會，花旗集團贊助全球49名帕運選手組成「花旗代表隊」(Team Citi)，台灣的視障柔道選手李凱琳、輪椅桌球選手程銘志是代表隊的一員。花旗(台灣)銀行在國際身心障礙者日前夕，內部舉辦「追夢，沒有障礙」帕運選手線上見面會，呼籲大家一起成為身心障礙者最堅強的後盾。

出身於柔道世家的李凱琳征戰視障柔道多年，曾於倫敦帕運為台灣拿下一面銀牌。原為桌球國手的程銘志，轉戰輪椅桌球後也於里約帕運奪下銀牌，今年更高居帕拉桌球TT5級世界第一。李凱琳和程銘志在活動一開始便先分享這次東京帕運的心得，兩位選手不約而同表示，雖然被視為「奪金熱門」給予他們不小的壓力，但是透過訓練時的心理諮商，還有告訴自己「對手也會緊張」，來幫助自己適時化解壓力，在賽場上追求超越自我的表現。

談及帕拉運動，李凱琳肯定近年來台灣身障體育已慢慢進步，但是希望越來越多人可以了解到身障選手也是競技運動員，並不是受傷的人為了復健而從事某種運動。談到一路走來的心路歷程，程銘志以自身經驗勉勵大家，和身障者相處只要維持自然的態度即可，因身障者多能自理生活，需要幫忙的時候也會主動開口，與身障者相處時不需刻意為之。

李凱琳則呼籲大家對於身心障礙者可以多一些耐心，因為有一些身障者無法從外觀判斷，如果能多一些同理心，便可以成為身心障礙者最大的支持。活動最後，李凱琳和程銘志一同勉勵生命中遭遇低潮的人，尋求陪伴和能夠給予自己正面能量的人，找到生命中的熱情和興趣，生命一樣可以再次發光發熱。

除了贊助帕運，花旗也長期關注身心障礙議題。今年六月本土疫情升溫，花旗看見疫情對身障團體的衝擊，以待用餐形式認購新巨輪無礙餐車餐點，同仁也自掏腰包自主響應，一共認購678份待用餐，不僅幫助新巨輪餐車度過難關，也讓有需要的民眾可以獲得一份暖食。