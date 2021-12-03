普瑞博生技（6847）以全球獨家專利「ZISC雙離子技術平台」所開發的紅血球專用減白過濾器已取得美國FDA、台灣TFDA及歐盟CE上市許可，為全球第四個產品取得美國FDA認證的團隊，成功打入美國血庫市場；並於今年取得台灣捐血中心的合格供應商資格。

普瑞博表示，近年歐美國家陸續更換使用減白過濾器與聯帶（In-line）系統的結合套組，惟台灣並無在地的血袋產業鏈，普瑞博掌握減除白血球核心技術與通路，授權南亞投入血袋廠及過濾套組產線建置，生產Real-time/In-line減白過濾套組，合作攻佔全球產值277億元的血庫市場。

普瑞博強調，減白過濾器進入門檻高，主由三大國際廠商分食全球每年超過8000萬套需求市場，普瑞博突破國際大廠過濾膜專利技術壁壘，成為第四家產品成功上市企業。除攜手南亞合作建置台灣首座血袋廠，還與台塑共同發展「P-TEX抗沾黏仿生高分子添加劑」。

普瑞博成功開發出白血球減除過濾器、實驗室用微型過濾器、高分子抗沾黏材料三大類產品。其中，攜手南亞生產Real-time/In-line減白過濾套組、與台塑共同發展「P-TEX抗沾黏仿生高分子添加劑」相關產品，皆於今年台灣醫療科技展亮相。

普瑞博指出，全球已有將近30個醫療先進國家通過血品全面減除白血球（Universal Leukoreduction，ULR）法案，減白過濾器在多個國家被列為法定醫材，近年台灣血液基金會積極推動醫院全面使用減除白血球之血品，健保亦已給付相關醫材。白血球減除列為輸血必要程序，已是不可逆的世界趨勢。

普瑞博首款「Devin血液微生物富集過濾器」應用在敗血症檢測實驗室解決方案，也將與策略夥伴合作進軍市場規模60億元人民幣以上的中國市場，未來逐步推廣至其他區域。除了敗血症應用，並計畫擴大應用至癌症早篩、子宮內膜炎、產前無創篩檢（NIPT）等適應症。

此外，普瑞博與台塑合作發展「P-TEX抗沾黏仿生高分子添加劑」，在產品製作流程上添加P-TEX抗沾黏塑膠粒即可達到效果，不需改變器材製作程序，能賦予醫材表面抗菌、抗凝血等特性，大幅改善醫材容易產生細菌沾黏、血栓等問題，可應用於血液透析迴路、引流管、導尿管、血袋與細胞培養袋膠粒、植入物用高強度抗沾黏複合膠粒等。

尤其，P-TEX更可拓展至一般民生工業用途，如：美妝保養品、清潔劑、牙膏、衛浴防霉、食品保鮮等添加成分，以及船底抗汙、水過濾材抗菌等工業應用，市場規模相當龐大。