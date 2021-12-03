545坪的漂流木體驗區，將漂流木加工成藝術品、樹屋、攀爬遊具，盼吸引親子同遊體驗。（蔡雯如攝）

新北市樹林河濱公園位在大漢溪左岸，園內原有一處雙北最大荷花池，但因長年未整治，嚴重陸化、積水惡臭，為了翻轉河濱景觀，高灘處近年來積極改善環境，以低強度開發為原則，重新整地塑形，打造出環池步道、賞荷步道以及最佳打卡點「心型島」。（蔡雯如攝）

新北市樹林河濱公園位在大漢溪左岸，園內原有一處雙北最大荷花池，但因長年未整治，嚴重陸化、積水惡臭，為了翻轉河濱景觀，高灘處近年來積極改善環境，以低強度開發為原則，重新整地塑形，打造出環池步道、賞荷步道以及最佳打卡點「心型島」。（蔡雯如攝）

新北市樹林河濱公園位在大漢溪左岸，園內原有一處雙北最大荷花池，但因長年未整治，嚴重陸化、積水惡臭，為了翻轉河濱景觀，高灘處近年來積極改善環境，以低強度開發為原則，重新整地塑形，打造出環池步道、賞荷步道以及最佳打卡點「心型島」。另外，一旁還設置了545坪的漂流木體驗區，將漂流木加工成藝術品、樹屋、攀爬遊具，盼吸引親子同遊體驗。

高灘處指出，山佳荷花池佔地0.85公頃，隨著時間逐漸陸化，漸漸變成積水的廢棄池塘，為了找回原始的自然風貌，並營造河濱公園的亮點景觀，市府近年來積極整頓，藉由原始自然素材大改造，將廢塘雜草及淤土清理，並引入天然水控制水量，重新栽種荷花，打造出幽靜的步道、心型島，其中愛蓮小徑步道也將蓮花池畫分為兩大區塊，分別種有睡蓮及荷花，一年四季皆可欣賞荷花隨風搖曳、睡蓮精緻小巧的優美景觀。

除了重整荷花池外，高灘處也將颱風過後蒐集到的漂流木，重新加工打造成裝置藝術，製作出花現迎賓、語荷同牽、愛蓮小徑等打卡點裝置，另外還設有漂流木體驗區，內有微光樹屋、爬爬樂、老樹階梯、動物造型座椅、獨木樁等設施，親子可以一起遊玩體驗。

新北市長侯友宜說，河濱公園一直都是市民休閒娛樂好去處，市府先前已在樹林河濱公園設置「沐心池」打卡處，這次又將周邊荷花池整頓，鄰近也有鹿角溪濕地、原住民傳統射箭場、身障棒壘球場等地方，而公園一旁也新增大型遊覽車停車處，還有眾多停車點，絕對是市民假日放鬆的好去處。

高灘處表示，民眾即日起至12月26日24時止，只要到「新北水漾」FB粉絲專頁指定貼文(全民荷照打卡趣 荷花池秘境抽獎)按讚、公開分享當則貼文、留言處po荷花池或大型裝置藝術、荷樂自然體驗區照片與tag一位朋友，並完成表單填寫，就有機會獲得精美小禮品。